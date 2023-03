Sanità: accordo Regione Campania-sindacati, risorse a medici emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione regionale della Campania e le organizzazioni sindacali della Dirigenza Sanitaria, hanno sottoscritto oggi l'accordo per il riparto delle risorse previste dalla legge n. 145 del 2018 (quote Inail), e che saranno destinate da parte di ciascuna Azienda ad incrementare i fondi per la retribuzione di risultato dei medici impegnati nell'emergenza. "Si tratta di un concreto segnale per il personale medico che opera nei servizi di Pronto soccorso e 118". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Le risorse, pari a circa 4.900.000 di euro, sono relative agli anni 2019/2020/2021. L' accordo siglato e i criteri di riparto sono validi anche per gli anni 2022 e 2023. (ren)