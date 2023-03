Francia-Italia: "Le Parisien", Sncf pronta a lanciare il "Projet Allegro" su alcune linee italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario francese, è pronta ad entrare nel 2026 sulle grandi linee ad alta velocità Torino-Milano-Roma-Napoli e Torino-Venezia con il "Projet Allegro". Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Parisien". Secondo un documento riservato, l'azienda prevede "13,5 andate e ritorno quotidiane sul territorio italiano". Nel dettaglio, ci saranno 9 viaggi di andata e ritorno Milano-Roma, "di cui 2,5 estesi verso Torino e 4 estesi fino a Napoli", insieme ad altri quattro viaggi di andata e ritorno Torino-Venezia. La direzione dovrebbe presentare il 26 aprile prossimo il progetto al Comitato di impresa europeo, organo interno responsabile dello sviluppo all'estero. La Sncf ha reagito alla notizia: "nessuna decisione è stata presa e non confermiamo nessuna informazione. Siamo già presenti in Italia con il collegamento Parigi-Milano ma niente è deciso oltre a questo". (Frp)