Napoli: pronto soccorso e 118 in allerta in vista della partita contro l'Eintrach

- Attività di pronto soccorso e 118 in allerta in vista della partita tra il Napoli e l'Eintrach che si disputerà questa sera allo stadio Maradona. Lo ha fatto sapere il direttore generale dell'Asl Napoli1 Ciro Verdoliva attraverso una lettera inviata ai dirigenti del 118 e degli ospedali del Mare, Pellegrini e San Paolo. In vista dei "potenziali scontri che potrebbero verificarsi tra i tifosi delle due squadre, tenuto conto della massiva presenza dei tifosi Eintracht Francoforte che stanno percorrendo le strade del centro storico in corteo non autorizzato" l'Asl ha chiesto di rafforzare la consueta organizzazione prevista per gli eventi sportivi al Maradona. In particolare, al 118 di dislocare gli oepratori "in prossimità dello stadio e nel centro storico della città".(ren)