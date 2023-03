Napoli: Pd, Piantedosi spieghi cosa non ha funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini degli scontri provocati dai tifosi dell'Eintracht Francoforte a Napoli sono inaccettabili. Una città ostaggio di violenti che stanno mettendo in gravissimo pericolo l'incolumità di cittadini e forze dell'ordine, cui inviamo la nostra piena solidarietà. Invitiamo il Ministro Piantedosi a riferire in Parlamento per chiarire cosa è successo e cosa non ha funzionato". Lo dichiarano, in una nota, il vicecapogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca e il deputato Marco Sarracino. (Com)