Napoli: Tajani, solidarietà a forze dell'ordine, divieto vendita biglietti non è atto discriminatorio

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la sua solidarietà alle forze dell'ordine e alla città di Napoli per i gravi episodi di violenza messi in atto dai tifosi dell'Eintracht Francoforte, precisando al contempo che il divieto di vendita dei biglietti non costituisce un atto discriminatorio. "Tutta la mia solidarietà alle forze dell'ordine e alla città di Napoli per questi gravi episodi di violenza. Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi dell'Eintracht Francoforte non era un atto discriminatorio. Spero che questi criminali vengano consegnati alla giustizia", afferma Tajani su Twitter.(Res)