Caserta: illeciti ambientali, Carabinieri sequestrano area nell'Oasi protetta delle Soglitelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Volturno, Caserta, nell’ambito di un servizio di vigilanza dinamica nell’Oasi delle Soglitelle di Villa Literno, hanno sequestrato una vasta area del sito e denunciato per plurimi illeciti ambientali il titolare del fondo, nonché proprietario dell’azienda zootecnica. Sul posto, i militari hanno accertato l’esecuzione di ingenti interventi abusivi, realizzati su una superfice di circa 8.000mq con cumuli di terreno ancora depositati sul posto pronti per essere livellati, al fine di ricoprire ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da reflui zootecnici sversati sul suolo nudo. Nello specifico, i reati contestati riguardano distruzione o deterioramento di habitat all’interno del sito protetto “Oasi delle Soglitelle”; distruzione o deturpamento di bellezze naturali per l’alterazione dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale; esecuzione di interventi su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione; esecuzione di interventi su area protetta in assenza del nulla osta dell’Ente parco; gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da reflui zootecnici. L'operazione è stata compiuta in adesione al progetto “Volo Libero” che si propone di realizzare nell’area umida “Soglitelle” un presidio naturalistico permanente per la salvaguardia dell’avifauna migratrice attraverso il contrasto ai fenomeni di degrado ambientale ed alla repressione di attività illegali in materia di bracconaggio e rifiuti. (ren)