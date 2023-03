Napoli: al via progetto "Quartiere pulito 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partita oggi a Napoli l'iniziativa "Quartiere pulito 2023" che interesserà, in questa prima fase, oltre 60 strade delle dieci Municipalità nelle quali sono stati avviati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti. L'operazione ha preso il via dalla Municipalità 1, con Viale Gramsci e Via Giordano Bruno e nella Municipalità 9 con Via Giustiniani. Domani, giovedì 16, sarà la volta della Municipalità 2 con Corso Garibaldi e Municipalità 7 con Corso Secondigliano. L'intervento, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, è stato coordinato dall'Assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità. (segue) (ren)