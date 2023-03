Napoli: al via progetto "Quartiere pulito 2023" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di pulizia e lavaggio dei tratti di strada sotto le campane si sono svolte nelle ore notturne, mentre dalle ore 7 alle ore 12 sono state eseguite quelle di diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e delle carreggiate. Utilizzati da Asia mezzi satellite per la rimozione dei depositi di rifiuti, 2 spazzatrici e 2 lavastrade, oltre a camion gru per il sollevamento delle campane e mezzi per il lavaggio ad alta pressione dei cassonetti e dell'area sottostante le campane. Impegnate in strada 2 squadre da 10 persone per il diserbo e la pulizia tramite soffioni ad aria, rimozione rifiuti e lavaggio strade. "Gli interventi che abbiamo avviato, con risultati più che soddisfacenti, per ora sono straordinari - ha spiegato l'assessore Santagada - e non sono mai stati effettuati prima. Il nostro obiettivo è di metterli a regime a cadenza periodica secondo un calendario predeterminato non appena si realizzerà l'incremento delle risorse umane e dei mezzi impiegabili, sia da parte di Asia che della Polizia Locale". (segue) (ren)