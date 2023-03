Napoli: De Rosa (M5s), tensione per arrivo tifosi Eintracht, mantenere la calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invito chiunque si recherà stasera allo stadio o si ritroverà per le strade di Napoli, a fare attenzione ed invito alla calma. Questa è una partita molto importante per il Napoli, per la città e per noi tifosi". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle, Raffaele De Rosa, in merito alla partita di Champions League che si disputerà stasera tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte. Il Senatore ha sottolineato che la tifoseria tedesca stanno in queste ore sta "attraversando il centro città ed invadendo le strade tenendo alta la tensione". "Dev'essere una festa (a prescindere) - ha aggiunto - e motivo di sana aggregazione. Questo è ciò che si chiede. Ringrazio, inoltre, le forze dell'ordine che in queste ore stanno vigilando e, con attenzione massima, cercando di tenere sotto controllo la situazione". (ren)