Napoli: scontri in centro città tra tifosi Eintracht e Forze dell'ordine

- Il corteo non autorizzato dei tifosi dell'Eintracht Francoforte, iniziato questo pomeriggio sul Lungomare di Napoli, è degenerato in uno scontro con le Forze dell'Ordine. E' successo nel centro cittadino dove sono state incendiate e danneggiate alcune auto della Polizia. Al momento gli agenti, in tenuta anti sommossa, stanno contenendo le manifestazioni violente e blindato la zona di Piazza del Gesù. Sono centinaia i tifosi giunti nel capoluogo campano nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Francoforte deciso proprio allo scopo di evitare disordini in occasione dell'incontro di Champions League.(ren)