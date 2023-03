Napoli: Calenda, ministro "questurino" utile per una volta, ma non pervenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per una volta che il ministro 'questurino' ci stava bene non è pervenuto. Avanti così". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, commentando la notizia di scontri tra tifoserie in centro per la partita Napoli-Eintracht Francoforte, in cui è stata incendiata anche un'auto della Polizia. (Rin)