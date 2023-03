Napoli: de Magistris, guerriglia urbana prevedibile, danni enormi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerriglia urbana a Napoli, ampiamente prevedibile con l’arrivo degli ultras tedeschi, ha prodotto danni enormi nel centro della città e altissimo pericolo per l’incolumità delle persone. È inaccettabile quello che è accaduto e che non si è saputo evitare". Lo scrive su Twitter Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, in merito agli scontri avvenuti oggi tra Forze dell'ordine e tifosi dell'Eintracht Francoforte. (ren)