Napoli: Gribaudo (Pd), governo incapace nella gestione ordine pubblico

- "Napoli ostaggio di teppisti e violenti. Il governo si dimostra incapace nella gestione dell'ordine pubblico, come si è dimostrato incapace e inumano sulla vicenda di Cutro. Piantedosi è un ministro inadeguato. Solidarietà al sindaco Manfredi e ai cittadini napoletani". Lo scrive su Twitter, in merito alla guerriglia dei tifosi dell'Eintracht Francoforte, avvenuta nel capoluogo campano in occasione della partita di Champions League contro il Napoli, la deputata e vicepresidente del Partito democratico, Chiara Gribaudo. (Rin)