Napoli: Salvini, tifosi tedeschi criminali, solidarietà a Forze ordine

23 luglio 2021

- "Questi non sono tifosi, sono criminali. Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino. Massima solidarietà e sostegno alle Forze dell’ordine". Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, commentando gli scontri tra tifosi in centro in occasione della partita di calcio Napoli-Eintracht Francoforte, nel corso dei quali è stata incendiata anche un'auto della Polizia. Risultano 200 i fermati. (Rin)