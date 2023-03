Infrastrutture: Zinzi (Lega), al via lavori scavo galleria Telese-Vitulano, Sud priorità per Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da campano ringrazio il ministro Salvini per il grande lavoro che sta facendo al Mit. Il via ai lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, nell'ambito del progetto Cantieri Parlanti, ci proietta verso il futuro. La nostra amata Campania merita il meglio, con strutture efficienti e all'altezza delle aspettative di tutti i cittadini e per il rilancio del turismo. L'inaugurazione di oggi, fatta di concretezza e cantieri che ripartono, rappresenta l'immagine del Paese che vogliamo". Lo ha dichiarato in una nota il deputato della Lega Gianpiero Zinzi in merito all'avvio dei lavori di scavo galleria Telese-Vitulano. (ren)