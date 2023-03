Regioni: Staine, terzo settore fondamentale per welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche sociali “non possono prescindere dal contributo del Terzo settore. È essenziale per rafforzare le nostre azioni sul territorio”. Lo dichiara Emma Staine, assessore regione Calabria e coordinatore della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni, partecipando al Forum terzo settore che si è svolto al Senato per la presentazione del manifesto per “un nuovo sistema di welfare”. “Per rispondere in modo sempre più adeguato alle richieste socio-sanitarie e alle richieste dei cittadini più fragili è fondamentale riuscire ad unire tutte le forze in campo”, sottolinea Staine, che aggiunge: “I servizi assistenziali delle regioni e quelli del Terzo settore devono coordinarsi e integrarsi, solo così costruiamo il futuro del nostro welfare. Con questa consapevolezza lavoriamo affinché gli interventi di prossimità, di assistenza territoriale, anche privata, abbiano gli stessi obiettivi di collaborazione e di risposta sul territorio”. “Arrivano segnali positivi in tal senso da parte del governo e – evidenzia il coordinatore – le regioni li colgono operativamente nel cercare di ridurre gli spazi di frammentazione delle misure, favorendo l’integrazione e il coordinamento delle risposte pubbliche e così la dispersione di risorse e massimizzare gli interventi”. “Siamo tutti indispensabili al rafforzamento e al miglioramento delle politiche sociali”, conclude Staine. (Rin)