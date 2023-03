Infrastrutture: Bellomo (Lega), con alta velocità Napoli-Bari si volta pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano, fondamentale per la nuova linea Alta velocità/Alta capacità Napoli-Bari, “è una bellissima notizia per tutti i cittadini pugliesi. Avvicinare concretamente due grandi capoluoghi meridionali ha un valore non solo simbolico, ma rappresenta anche un passo importante sulla strada che bisogna fare per colmare il divario economico esistente tra sud e nord”. Lo dichiara in una nota Davide Bellomo, parlamentare della Lega. “Mentre il sindaco Decaro dichiara pubblicamente la sua incompetenza in materia di sicurezza, il ministro Salvini e la Lega lavorano per unire il Paese e colmare un gap atavico che impatta negativamente anche sui fenomeni criminali. Non è concepibile – sottolinea Bellomo – che una grande città come Bari sia esclusa dal circuito delle mete raggiungibili velocemente con un mezzo di trasporto accessibile a tutti. Per troppo tempo la sinistra ha fatto soltanto chiacchiere inutili e si è iscritta a quel partito del ‘no’ che ha bloccato il futuro”. “E' tempo di voltare pagina”, prosegue il parlamentare Lega, “restituendo dignità, con un investimento di quasi 6 miliardi di euro, ad un territorio ricco di risorse e di talenti”. “Per viaggiare oggi da Bari a Napoli servono quattro ore. A fine lavori, ne basteranno soltanto due. La politica che ci piace – conclude Bellomo – è quella dei fatti, non quella di qualche imbonitore in disarmo che si limita alla semplice enunciazione dei problemi". (Rin)