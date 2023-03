Napoli: Cristofaro (Avs), scellerata gestione ordine pubblico, Piantedosi riferisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli messa a ferro e fuoco dai tifosi tedeschi è una ferita. Occorre da subito capire quali sono le responsabilità di una gestione scellerata dell'ordine pubblico. Il Prefetto e il Questore di Napoli dovrebbero dimettersi. Ma soprattutto occorre capire il motivo per il quale prima il Viminale aveva vietato la vendita per tutto il settore ospiti, poi il Tar della Campania ha cancellato il provvedimento liberando la vendita dei tagliandi e poi è stata presa una decisione a metà strada: vendita sì, ma solo ai tedeschi non di Francoforte. Il ministro dell'Interno Piantedosi deve venire in Parlamento a riferire su cosa è successo oggi a Napoli, sul perché è stata bloccata la trasferta dei tedeschi e sulla gestione scellerata e fallimentare dell'ordine pubblico in città". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato.(Rin)