Napoli: ministro Sangiuliano nomina Luciano Cannito nel cda del Mercadante

- Luciano Cannito è stato nominato Consigliere di amministrazione del Teatro stabile della Città di Napoli “Mercadante” dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Lo ha annunciato una nota del Ministero. Attuale direttore artistico del Teatro Alfieri e del Teatro Gioiello di Torino, membro del Consiglio di Sorveglianza della Siae, direttore Artistico Roma City Musical e direttore Artistico Roma City Ballet Company nonchè direttore artistico Art Village Roma e membro del Tavolo Permanente della Danza del Ministero della cultura, Luciano Cannito, 60 anni, è laureato in lettere e filosofia alla Federico II di Napoli. Nel sua lunga carriera di autore, regista e coreografo, figurano più di 80 spettacoli rappresentati nei maggiori teatri, festival e compagnie di tutto il mondo, tra cui il Metropolitan di New York, la Scala di Milano, il Bolshoi di Mosca, il Teatro Nazionale di Hong Kong e il Teatro San Carlo di Napoli. “Il dottor Cannito è un nome di comprovata professionalità che ha maturato una lunga esperienza dirigenziale in importanti enti teatrali, lirici e sinfonici. Il suo curriculum lo dimostra chiaramente”, ha dichiarato il Ministro Sangiuliano. Cannito torna a lavorare a Napoli dopo aver diretto il corpo di ballo del Teatro San Carlo.(ren)