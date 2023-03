Fisco: Salvini, se Cgil dice no riforma è fatta bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la Cgil dice di no, vuol dire che è una riforma fatta bene". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando della riforma fiscale a margine dell'evento per l'avvio dei lavori della Nuova Linea AV/AC Napoli-Bari. "La riforma avrà un lungo percorso in Parlamento quindi ognuno potrà dire la sua - ha aggiunto - Come Lega vogliamo porre particolare attenzione sull'Agenzia delle riscossioni e sulle cartelle esattoriali. Una pace fiscale tra definitiva tra fisco e cittadini, prima dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale, sarebbe utile, altrimenti strangoliamo milioni di italiani che non ce la fanno a pagare le cartelle esattoriali". (ren)