Infrastrutture: Rubano (FI), bene attenzione Ministero su ristori Comuni cantiere Alta Velocità Napoli-Bari

- "Ho ottenuto dal Ministro, anche alla presenza del sottosegretario Tullio Ferrante, una particolare attenzione per i ristori che i comuni, interessati dagli espropri della linea ferroviaria, hanno da tempo richiesto. Pertanto, ringrazio Salvini per il riguardo mostrato verso il mio territorio e per avermi invitato a seguire le varie istanze che i sindaci mi hanno prontamente consegnato in un documento, che è già all'attenzione del ministero delle Infrastrutture". Così in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia, in riferimento all'avvio del lavori sulla tratta Telese-Vitulano per la nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari. "Continua così un percorso virtuoso iniziato già un mese e mezzo fa - aggiunge - quando si è svolto il primo incontro con alcuni sindaci che hanno illustrato al sottosegretario e a me questa grave problematica". (ren)