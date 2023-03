Napoli: Rastrelli (Fd'I), solidarietà a militanti Fd'I Vomero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un gesto vile, figlio del persistente odio antidemocratico irresponsabilmente alimentato da una certa sinistra". Così il senatore Sergio Rastrelli, commissario di Fratelli d'Italia di Napoli ha commentato le scritte intimidatorie lasciate la scorsa notte sul portone d'ingresso del circolo territoriale del partito di Giorgia Meloni del Vomero-Arenella, intitolato a Pinuccio Tatarella. "Certo del massimo impegno delle Forze dell'Ordine per far luce su questo grave episodio intimidatorio - ha aggiunto - esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza ai nostri militanti del territorio che certamente non si lasceranno scoraggiare da queste 'eroiche' imprese portate a segno, come spesso vigliaccamente accade, nottetempo". (ren)