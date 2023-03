© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta succedendo a Napoli, con la città messa a ferro e fuoco per una partita di calcio, non è accettabile. Evidentemente il ministro Piantedosi è troppo occupato a cacciare sul globo terracqueo per occuparsene". Lo scrive su Twitter Federico Pizzarotti, presidente di +Europa. (Rin)