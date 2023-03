Diritti: Salvini, Bruxelles non può imporre concetto di famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando parlo di autonomia la applico anche a livello europeo". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Benevento per l'avvio dei lavori della galleria Telese-Vitulano Nuova Linea AV/AC Napoli-Bari. "Non può essere Bruxelles a imporre il concetto di famiglia ai singoli Paesi - prosegue Salvini - Gli svedesi decideranno per la Svezia, i greci per la Grecia, gli italiani per l'Italia. Per quanto mi riguarda l'amore è libero, bello e sacro per tutti, il bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. I bambini non si comprano non si affittano, non si scelgono su internet, su questo non cambierò mai opinione. Uno può poi essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, pansessuale, transessuale. Sapere che in qualche scuola non si festeggia la festa del papà, la festa di San Giuseppe, non ho capito per quale problema, per me è una follia". (ren)