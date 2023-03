Napoli: presentazione dell'Osservatorio turistico urbano alla Borsa Mediterranea del Turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato ha sottolineato: "L'Osservatorio Turistico Urbano è uno strumento importante che servirà ad orientare sempre meglio la nostra programmazione istituzionale in ambito turistico. Avere una profilazione di flussi, comprendere le necessità dei visitatori, la loro provenienza, le età e le aspettative è quanto mai necessario. Il viaggiatore è in cerca di emozioni, il turismo esperienziale è sempre più ricercato dai turisti di tutto il mondo. A noi le esperienze da far vivere non mancano, abbiamo uno storytelling reale e dobbiamo mettere in campo strategie che supportino e valorizzino la risorsa turistica e allo stesso tempo il visitatore che sceglie la nostra città ed è in cerca di itinerari insoliti ed eventi accattivanti, accanto a quelli già noti". (segue) (ren)