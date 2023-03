Auto: Salvini, abbiamo furia elettrificante ma compriamo in Cina, non è saggio consegnarsi ad altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci avvicineremo con prudenza, come si confà a una reliquia vivente". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha risposto alle provocazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'evento di avvio dei lavori della galleria Telese-Vitulano Nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. "Ci tenevo a esserci oggi, avevo ipotizzato di andare nell'Avellinese a visitare l'azienda che produce autobus elettrici - prosegue Salvini - Abbiamo una 'furia elettrificante', ma poi chiedo dove compriamo gli autobus? E mi rispondono: in Cina. Consegnarsi mani e piedi nelle mani di qualcun altro non è saggio, quindi tornerò ad Avellino ma per visitare l'azienda che produce in Italia". (ren)