Napoli: domani presentazione del Tavolo di Lavoro per l'Infanzia e l'Adolescenza

- Domani, giovedì 16 marzo, alle ore 12, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, saranno presentati i primi interventi programmati dal Tavolo di Lavoro per l'Infanzia e l'Adolescenza recentemente costituito dal sindaco Gaetano Manfredi per assicurare un contributo competente nel campo delle politiche per i minori all'azione dell'Amministrazione Comunale nei vari settori. In una nota il Comune spiega che "l'obiettivo del nuovo organismo, che opera trasversalmente ai diversi assessorati attraverso il Gabinetto del Sindaco, è quello di costruire le risposte migliori per la cura dell'infanzia offrendo pari opportunità di crescita a tutti i bambini e le bambine, a prescindere dal luogo e dalla famiglia in cui vivono, e di porre le basi per la creazione di un vero Piano per l'Infanzia e l'Adolescenza a Napoli". All'evento interverranno: il sindaco Manfredi, gli Assessori all'Istruzione ed ai Giovani, Maura Striano e Chiara Marciani, il coordinatore del Tavolo Infanzia e Adolescenza Paolo Siani, Direttore dell'UOC Pediatria dell'Ospedale Santobono ed i componenti, Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in quiescenza e Paolo Lattanzio, Project Advisor per Save the Children Italia Onlus. L'incontro sarà aperto dall'Orchestra dei ragazzi Sanità Ensamble con la partecipazione di alcune scolaresche. (ren)