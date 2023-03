Napoli: presentazione dell'Osservatorio turistico urbano alla Borsa Mediterranea del Turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 16 marzo, alle ore 10, alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli (Sala Mediterraneo, padiglione 4 - Mostra d'Oltremare) sarà presentato l'Osservatorio Turistico Urbano della città di Napoli. L'introduzione è affidata all'assessore al Turismo e Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. A presentare l'Osservatorio Turistico Urbano sarà la coordinatrice, la professoressa Valentina Della Corte, interverrà Francesco Ambretti, Corporate service manager - Enterprise solution Vodafone Business Italia. "L'Osservatorio - si legge in una nota - è una sperimentazione di una buona pratica che ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro composto da docenti esperti delle università partenopee e l'affiancamento, sotto il profilo tecnico, della Vodafone che si è aggiudicata il bando. Il progetto in corso riguarda la realizzazione di un osservatorio intelligente che sarà in grado di studiare sia la domanda (prima, durante e dopo la visita), con un sistema avanzato di customer relationship management (crm), sia di esaminare l'offerta, il livello di congruenza dei servizi rispetto alle aspettative dei turisti e gli eventuali fattori da superare o valorizzare. L'osservatorio è una formula innovativa non solo su scala nazionale ma anche internazionale. Rappresenta un riferimento importante per il piano strategico dell'Assessorato al Turismo e alle attività Produttive e per la costituenda Destination Management Organization (DMO), una struttura pubblico-privata finalizzata alla promozione dell'immagine e dell'offerta turistica della città". (segue) (ren)