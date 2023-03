Giovani: a Napoli il Premio città italiana 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli è la città italiana dei Giovani 2023. Il Premio è promosso dal Consiglio nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche giovanili, il Servizio civile universale e l'Agenzia nazionale per i Giovani. A vincere a livello nazionale è stato il progetto "Giovani onlife Napoli" che l'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha presentato per promuovere una città inclusiva e a misura di giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di "diventare comunità nelle quali le nuove leve possano vivere in un ambiente sano, sicuro e con spazi dediti allo sviluppo delle loro potenzialità". Il Sindaco, d'intesa con l'assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani, ha dedicato il Premio alla memoria di Giuseppe Sbrescia, giovane attivista scomparso recentemente per "il suo impegno civico verrà valorizzato nelle attività programmate per il Premio di Città italiana dei Giovani ottenuto da Napoli".(ren)