Giovani: Manfredi, Premio a Napoli occasione per valorizzare nostri talenti

- "Napoli e i suoi giovani hanno potenzialità straordinarie che vanno messe in rete e sostenute affinché possano esprimersi al meglio". Così il Sindaco Gaetano Manfredi ha commentato la vittoria del Premio città italiana dei Giovani 2023 del progetto "Giovani onlife Napoli". "Questo riconoscimento - ha aggiunto il Primo cittadino - rappresenta una grande occasioni per i nostri talenti, ci stiamo già muovendo come amministrazione comunale per riuscire ad intercettare le loro esigenze, le tendenze creative e le idee innovative". (ren)