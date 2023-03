Napoli: divieto di sosta nelle strade interessate dall'iniziativa Quartiere Pulito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo scopo di permettere ad Asia di effettuare gli interventi di pulizia delle strade previste dall'iniziativa Quartiere Pulito, il Servizio Viabilità e Traffico ha predisposto apposita ordinanza per far sì che la cittadinanza lasci le strade interessate. Anm, fa sapere il Comune, effettua attività di informazione apponendo la segnaletica nelle strade in modo da avvisare i cittadini e monitora con il personale ausiliario che ciò avvenga in maniera capillare. Le prime operazioni di pulizia, con la presenza della Polizia Municipale, si sono svolte regolarmente. La Polizia Locale sta effettuando servizi di viabilità di assistenza ad Asia provvedendo a rimuovere i veicoli nel caso non venga rispettato il divieto di sosta. Nelle suddette strade di Chiaia e Soccavo sono state prelevate in totale 30 veicoli lasciati in sosta e che impedivano la pulizia.(ren)