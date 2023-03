Napoli: tensioni con tifosi dell'Eintracht, incendiata auto Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono centinaia i tifosi dell'Eintracht venuti a Napoli per l'incontro di Champions League di stasera nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Francoforte. Gli episodi di tensione in città si moltiplicano. L'ultimo è avvenuto poco fa quando una vettura della Polizia che si trovata nel centro cittadino, in via Calata Trinità Maggiore, è stata incendiata. Si registrano danni anche ad altre auto della Polizia. La trasferta dei tifosi tedeschi era stata vietata proprio in vista di possibili disordini. (ren)