Napoli: Borrelli (Avs), tifosi Eintracht bloccano la città, Piantedosi riferisca in Aula

- "Quello che sta succedendo nelle ultime ore, con una città sotto assedio da parte di alcune centinaia di tifosi tedeschi, è inconcepibile e inaccettabile". Lo ha dichiarato il parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, chiedendo che il Ministro competente riferisca in aula. "Napoletani costretti a fuggire, a rimanere chiusi in casa, impossibilitati a muoversi liberamente - ha aggiunto - Scontri per strada, tafferugli, traffico in tilt. Il tutto era stato ampiamente preannunciato dai circa 250 tifosi dell'Eintracht Francoforte eppure nessun atto sembra essere stato messo in campo per evitare questa vergogna. Per questa ragione ho chiesto di riferire in Aula al ministro dell'Interno Piantedosi. Come è stato possibile farsi cogliere così impreparati? Per quale ragione è stato concesso ai tifosi tedeschi di bloccare la città di Napoli svolgendo cortei non autorizzati?".(ren)