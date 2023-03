Privacy: Garante, con Corecom contro revenge porn e cyberbullismo, firmate intese con regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare cyberbullismo e revenge porn il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) rafforzano la collaborazione. Lo scrive l’Autorità garante per la Protezione dei dati personali nella sua newsletter. L’Autorità e i comitati regionali per le comunicazioni della Campania, della Calabria e della Lombardia hanno sottoscritto protocolli d’intesa. Sono stati inoltre rinnovati – si legge ancora – quelli con i Corecom del Piemonte e dell’Abruzzo stipulati nel 2019. Gli accordi consentiranno forme di cooperazione, nell’ambito delle rispettive competenze, volte a valorizzare l’attività di tutela della privacy in sinergia con le opportunità offerte dalla presenza sul territorio dai Comitati. Nell’ambito della cooperazione, - continua l’Autorità della privacy – è prevista l’organizzazione di iniziative pubbliche che coinvolgano esperti, cittadini ed istituzioni attraverso ricerche, corsi, convegni ed incontri sui temi della protezione dati, con particolare attenzione ai fenomeni più preoccupanti che riguardano i minori in rete. Saranno anche predisposti vademecum divulgativi, linee guida, articoli e pubblicazioni. I Corecom, infine, nell’ambito dei corsi di educazione digitale che terranno presso le scuole delle regioni interessate, si impegnano – conclude la nota – ad inserire un apposito modulo sul trattamento dei dati personali dei minori in rete. I protocolli avranno durata triennale e potranno essere prorogati per ulteriori tre anni. (Rin)