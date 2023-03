Infrastrutture: De Luca, Alta Velocità Napoli-Bari decisiva per superare divario tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà un cantiere delicato dal punto di vista idrogeologico". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'evento di avvio dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. "E' un' opera che serve a migliorare la situazione ambientale e promuovere lo sviluppo del territorio - prosegue De Luca - Possiamo realizzare un intervento decisivo per il recupero del Mezzogiorno, cosa che può avvenire solo superando il divario infrastrutturale tra Nord e Sud. Promuoviamo in questo modo lo sviluppo delle aree interne per evitare spopolamento e desertificazione".(ren)