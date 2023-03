Pnrr: 200 milioni per migrare in cloud dati e servizi di Asl e aziende ospedaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi le Aziende sanitarie locali (Asl) e le Aziende ospedaliere (Ao) possono richiedere i fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per migrare al cloud i propri dati e sistemi informativi. È stato pubblicato, sulla piattaforma “Pubblica amministrazione (Pa) digitale 2026”, l’Avviso del Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, dedicato sia alla misura 1.1 “Infrastrutture digitali” che alla misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le Pa locali”. L’Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 200 milioni di euro, suddivisa in parti uguali tra le due misure. “Digitale deve diventare sinonimo di semplificazione e per farlo occorre lavorare in maniera sinergica con tutti gli attori del territorio nazionale coinvolti nei processi di transizione digitale”, ha commentato il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. “Grazie a questo nuovo avviso – ha aggiunto Butti – mettiamo a disposizione 200 milioni di euro per incentivare le strutture sanitarie a un cambio di passo nella gestione dei dati e degli applicativi in loro possesso, valorizzando le competenze dell’ecosistema digitale italiano, a partire dalle eccellenze regionali fino al Polo strategico nazionale”. (segue) (Rin)