- VARIE Iniziativa del Comune di Napoli "Quartiere Pulito 2023" con interventi straordinari di lavaggio e pulizia delle strade dalle ore 7 alle ore 12. La manifestazione voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, è coordinata dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con Asia, Polizia Municipale e le Municipalità. In alcune aree cittadine stazionerà un mezzo itinerante dove i residenti potranno conferire i rifiuti ingombranti. (segue) (ren)