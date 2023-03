Napoli: tifosi dell'Eintracht lanciano bottiglie contro bar a piazza Bellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte un gruppo di ultras della squadra di calcio dell'Eintracht Francoforte ha lanciato bottiglie di vetro contro il bar Alkymya in piazza Bellini a Napoli. Il locale al momento dell'assalto era chiuso e non si registrano feriti, tuttavia ì cresce la tensione in città in vista della partita di Champions League tra il Napoli e la squadra di Francoforte. I carabinieri del Nucleo Radiomobile stanno indagando per identificare gli autori del raid vandalico.(ren)