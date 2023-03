Governo: De Luca, porto Salvini nel cuore come una reliquia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porto Salvini nel cuore come una reliquia". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha accolto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso dell'evento di per l'avvio dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano Nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bar. Sempre rivolto al Ministro delle Infrastrutture, De Luca ha aggiunto: "Sollecito a guardare con attenzione al tentativo, che non condivido, di centralizzare spesa e interventi. Una scelta suicida per quanto riguarda il Pnrr. Con la centralizzazione statale andremmo a sbattere contro un muro di cemento armato, è il contrario di quello che serve per modernizzare l'Italia". E infine, il Governatore campano ha concluso rivolgendosi direttamente a Salvini con "un invito a essere prudente". (ren)