Pnrr: 200 milioni per migrare in cloud dati e servizi di Asl e aziende ospedaliere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai fondi messi a disposizione dall’Avviso, le strutture sanitarie potranno scegliere: di migrare tutti i dati e servizi verso l’infrastruttura del Piano sanitario nazionale (Psn); di migrare tutti i dati e servizi verso infrastrutture della Pa adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate; di scegliere una soluzione mista, ad esempio migrare una parte di dati e servizi verso l’infrastruttura Psn e un’altra parte verso infrastrutture della Pa adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate. Per accedere alle risorse non è necessario presentare un progetto ad hoc, ma è sufficiente presentare il Piano di migrazione compilato a partire dal modello standard definito dal dipartimento. Dopo essersi registrati su Pa digitale 2026, Asl e Ao possono seguire il percorso guidato che permette di configurare la propria candidatura, e richiedere così un voucher con importo economico predefinito. Le amministrazioni interessate possono presentare la candidatura fino al 19 maggio 2023, salvo esaurimento delle risorse. Durante il periodo di apertura dell’avviso, sono previste due finestre temporali di finanziamento. La Strategia cloud italia, realizzata dal dipartimento per la Trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), contiene gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pa. La Strategia traccia un percorso guidato per accompagnare circa il 75 per cento delle Pa italiane nella migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso il cloud, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)