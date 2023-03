Migranti: Salvini, Europa si svegli l'Italia non può essere lasciata sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Ho totale fiducia nel ministro Piantedosi". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, risponde ai giornalisti sul tema migranti a margine dell'evento per l'avvio dei lavori della Nuova Linea AV/AC Napoli-Bari. Pur sottolineando di non avere "elementi per dare giudizi su quello che sta accadendo", l'ex titolare del dicastero dell'Interno ricorda che "l'anno in cui ci sono stati meno morti e partivano meno persone guarda caso era l'anno in cui erano in vigore i decreti Sicurezza e al Ministero c'erano Salvini e Piantedosi". Infine aggiunge: "La situazione è complicata: la crisi in Tunisia, quella in Libia, il terremoto in Turchia, e tutto quello che volete. E' fondamentale che l'Europa si svegli e intervenga perché l'Italia non può essere lasciata da sola". (ren)