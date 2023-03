Salerno: Iannone (Fd'I), grazie a ministro Schillaci per invio ispettori a Ospedale Ruggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Desidero ringraziare il Ministro alla Salute, Orazio Schillaci, che ha prontamente recepito il mio allarme inviando gli Ispettori all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona". E' quanto dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone. "I molteplici gravi casi di decessi che si sono verificati nell’arco temporale di appena un mese, tra fine gennaio e febbraio 2023, meritavano l’attenzione di chi esercita la funzione di controllo sulla sanità - prosegue il parlamentare del collegio salernitano - L’attività degli ispettori saprà fare piena luce perché le famiglie dei deceduti meritano di sapere la verità e la politica deve fare la sua parte a prescindere dall’attività giudiziaria. Sono convinto che all’Ospedale di Salerno abbiamo ottime professionalità mediche e infermieristiche ma sono altrettanto convinto che lavorano in condizioni indecenti per effetto di una politica sanitaria fallimentare della Regione di De Luca. Mancano soluzioni organizzative perché De Luca pensa esclusivamente a fare clientele mortificando il valore del merito e la qualità del servizio. Aspettiamo fiduciosi le risultanze dell’attività ispettiva. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per una sanità al servizio dei cittadini e non della politica, quella di valorizzazione delle eccellenze e della rete e non dei primari elettorali”, conclude Iannone. (ren)