Imprese: Ita Airways alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa stagione estiva 2023 Ita Airways continua ad investire nei collegamenti del sud Italia, operando voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate con un totale di oltre 500 frequenze settimanali. In particolare, la Compagnia opererà voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria. Da Milano Linate opererà inoltre voli diretti verso Alghero. Grazie alle comode connessioni con l’hub di Roma Fiumicino e Milano Linate quest’estate sarà inoltre possibile raggiungere dal sud Italia le destinazioni internazionali e le 10 intercontinentali offerte dalla Compagnia, con l’apertura di Washington dal 2 giugno e San Francisco dal primo luglio. Ita Airways in queste tre giornate incontrerà inoltre gli operatori del segmento Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) per il quale la Compagnia, con un dipartimento dedicato, ha recentemente introdotto condizioni tailor made, offrendo ai delegati di fiere, congressi e piccoli o grandi eventi un programma di tariffe preferenziali e personalizzate con la possibilità di viaggiare individualmente o in gruppo. (Com)