Infrastrutture: Salvini, avanti su acqua, appalti e ponte, Italia per troppo tempo fermata dai no

23 luglio 2021

- "A Palazzo Chigi stiamo lavorando a tre decreti su acqua, appalti e ponte" Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso dell'evento di avvio dei lavori della galleria Telese-Vitulano Nuova Linea Alta Velocita'/Alta Capacita' Napoli-Bari. "L'estate scorsa si è rivelata drammatica dal punto di vista idrico e vorremmo evitare per il futuro altrettante emergenze - continua Salvini - Proprio ieri come Ministero delle Infrastrutture abbiamo finanziato la progettazione di 21 nuove dighe in tutta Italia. Il Codice degli Appalti arriverà invece in Consiglio dei ministri definitivamente la settimana prossima". E sul tema della centralizzazione statale degli appalti spiega: "La centralizzazione non va bene, per questo ho voluto inserire nel Codice una parte riservata alle aziende del territorio". Infine, sull'arrivo del Decreto Ponte in Consiglio dei ministri: "Stiamo correndo come matti, si parla di quest'opera da decenni e noi lo porteremo domani". E conclude: "Celebriamo, grazie agli operai, l'Italia dei sì. L'Italia per troppi anni è stata fermata dai no". (ren)