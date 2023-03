Imprese: Ita Airways alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways parteciperà per la seconda volta alla Borsa Mediterranea del Turismo, la più importante fiera B2B del Mediterraneo arrivata alla sua XXVI edizione, che si terrà a Napoli dal 16 al 18 marzo. Ita Airways sarà presente alla fiera con uno stand dedicato (numero 5030) presso il Padiglione 5 dove incontrerà i principali buyers nazionali ed internazionali e le maggiori agenzie di viaggio. Allo stand della Compagnia ci sarà anche la possibilità di visitare virtualmente l’Airbus A350 tramite l’ausilio dei nuovi visori Oculus Meta Quest 2 di ultima generazione, realizzati con una tecnologia 3D molto avanzata che offriranno un’esperienza unica ed estremamente realistica anche grazie ai virtual controller, vere e proprie estensioni delle mani attraverso cui il cliente avrà la sensazione di toccare l’interno dell’aereo. “Siamo lieti di partecipare per la seconda volta alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. - ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways e Ad Volare – Questa meravigliosa città è servita dalla nostra Compagnia nel mese di marzo con 11 voli giornalieri verso Roma Fiumicino e Milano Linate che cresceranno nel corso della stagione estiva, in particolar modo verso il nostro hub di Roma Fiumicino. Per Ita Airways questo appuntamento ha una doppia valenza – aggiunge il Cco - oltre ad essere un importante incontro con gli operatori del settore, è anche il punto di partenza del nostro road show nazionale che proseguirà con altre 5 tappe a Roma, Venezia, Milano e nelle due principali isole italiane. La costante presenza del nostro team commerciale alle principali fiere del turismo in Italia e all’estero conferma la nostra strategia di investimento nella relazione commerciale con il mondo Trade”. (segue) (Com)