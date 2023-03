Sanità: Iss, aggiornata mappa centri dedicati a disturbi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma offre informazioni sui servizi ricche di dettagli a partire dalla distribuzione geografica: il maggior numero dei centri (63) si trova nelle regioni del Nord (20 in Emilia Romagna e 15 in Lombardia), al centro ve ne sono 23 (di cui otto nel Lazio e sei in Umbria), mentre 40 sono distribuiti tra il Sud e le Isole (12 in Campania e sette in Sicilia). Rispetto alla fascia d’età presa in carico dai centri (nel questionario erano possibili più risposte al riguardo), l’84 per cento ha dichiarato di prendere in carico persone di età pari o superiore a 18 anni, l’82 per cento la fascia d’età 15-17 anni e il 48 per cento i minori fino a 14 anni. La modalità di accesso è diretta nel 77 per cento dei casi, ossia è il paziente stesso che si reca nella struttura. I centri prevedono l’accesso mediante pagamento del ticket sanitario (68 per cento), in modalità gratuita (33 per cento), in regime di intramoenia (11 per cento). Sono 1491 i professionisti che vi lavorano, nella quasi totalità formati e aggiornati: soprattutto psicologi (25 per cento), psichiatri e neuropsichiatri infantili (18 per cento), infermieri (15 per cento), dietisti (12 per cento), educatori professionali (8 per cento), medici specialisti in nutrizione clinica (7 per cento), internisti o pediatri (5 per cento) e altri specialisti (tra tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, fisioterapisti e operatori della riabilitazione motoria). Quasi tutti i servizi censiti rilevano l’esordio della patologia (97 per cento), il tempo trascorso tra l’esordio e la presa in carico del paziente (96 per cento) ed eventuali trattamenti pregressi (98 per cento). E propongono, nell’85 per cento dei casi, assistenza a carattere ambulatoriale specialistica, ma anche terapie ambulatoriali intensive o semiresidenziali (59 per cento), mentre la riabilitazione intensiva residenziale è offerta dal 23 per cento delle strutture. Lo strumento diagnostico più utilizzato (87 per cento) è il Dsm5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). (segue) (Com)