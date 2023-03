Campania: Nappi (Lega), chiarezza su destinazione fondi centro produzione Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben vengano i 10 milioni di euro per il nuovo centro produzione Rai, ma De Luca ci dica nel dettaglio e con chiarezza come vorrà impiegarli. L'ultima volta i soldi dei campani sono serviti a finanziare un'attività di Scabec che resta tuttora misteriosa. Invece dei soliti piagnistei sui fondi e le arringhe alla Masaniello, il governatore si impegni una buona volta a spenderli e nel caso a utilizzarli bene. Non mi sembra che finora, come pure ha certificato la Corte dei Conti, sia riuscito a farlo". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)