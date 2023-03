Cultura: da oggi in esposizione permanente a Città della Scienza l’opera realizzata da Christian Leperino per La Reggia Designer Outlet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’installazione si trova all’aperto negli spazi di Città della Scienza, liberamente fruibile, si compone di tre sculture ad altezza umana ancorate ad una base circolare specchiante di 2,5 metri di diametro. Le tre figure umane sono disposte in una sorta di giro tondo, quasi a richiamare in vita un’antica danza collettiva: le braccia dispiegate, le mani protese in un gesto di unione e solidarietà̀, a toccarsi l’una con l’altra. In basso, a pavimento, un grande cerchio riflette il cielo soprastante, lo spazio e le stesse figure “danzanti”, che ne risultano ingigantite e trasfigurate. L’invito è a interagire con l’opera: il “cerchio dell’unione” non è chiuso, ma lascia aperto un varco, uno spazio ancora vuoto, destinato ad accogliere in sé i passanti che vorranno unirsi nell’abbraccio con l’arte. L’opera si presenta dunque come un dispositivo pronto ad essere messo in moto dalla partecipazione attiva dei fruitori, dalla presenza fisica dei loro corpi che, di volta in volta, entreranno in gioco a completare e a modificare l’installazione, interagendo con le sculture e riflettendosi, insieme ad esse, nel grande specchio del domani. All'evento inaugurale hanno preso parte Massimo Pica Ciamarra, Vicepresidente Fondazione Italiana per la Bioarchitettura, Michelangelo Russo, Direttore Dipartimento di Architettura Università Federico II di Napoli, oltre all'autore dell'opera, Christian Leperino, a Fabio Rinaldi de La Reggia e a Luigi Amodio, Direttore Science Centre Città della Scienza. (Ren)