- VARIE Conferenza stampa in occasione dei 60 anni del centro di produzione radio e tv di Napoli. Intervengono: Simona Agnes, consigliere di amministrazione Rai, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Antonio Parlati, direttore centro di produzione Tv Rai di Napoli, Roberto Sergio, direttore Rai Radio, Paolo Petrecca, direttore Rai News 24, Fabrizio Ferragni, direttore Rai Offerta Estero. Napoli, auditorium del centro di produzione Rai di Napoli, in via Marconi 9 ( ore 11.30). (segue) (ren)