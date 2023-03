Sanità: Iss, aggiornata mappa centri dedicati a disturbi alimentari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta fatta la diagnosi, l’offerta integra diverse tipologie di intervento: psicoterapeutico (99 per cento), di monitoraggio della condizione psichico-fisico-nutrizionale (99 per cento), nutrizionale (98 per cento), farmacoterapico (98 per cento), psicoeducativo (97 per cento), di abilitazione o riabilitazione fisica e sociale (66 per cento). Gli interventi psicoterapeutici comprendono approcci individuali (98 per cento), familiari (77 per cento) e di gruppo (68 per cento), spesso co-presenti. Tra gli interventi nutrizionali vi è il counseling dietologico (92 per cento), la prescrizione di integratori alimentari (90 per cento), la riabilitazione nutrizionale (85 per cento), la nutrizione artificiale (71 per cento), i pasti assistiti (67 per cento), la supplementazione orale (65 per cento). La valutazione della qualità del servizio viene effettuata dal 44 per cento dei centri che rilevano la soddisfazione degli utenti (nel 97 per cento dei casi), la soddisfazione dei familiari (63 per cento) e la soddisfazione degli operatori (42 per cento). (Com)